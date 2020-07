TV-kolumni: Loistava sarja yhdistää ihmeet ja perhesuhteet

Hairahtunut isä Marcello (Tommaso Ragno) on yksi sarjan keskushahmoista.

Kuva: Jarno Pellinen

Suosittelen

Pari viikkoa sitten televisiossa päätökseen tullut vangitseva sarja Ihme on jäänyt yllättävän vähälle huomiolle. Ranskalaista Le Bureauta on hehkutettu paljon (ja ihan syystä), mutta tämä italialaissarja on syyttä jäänyt jalkoihin.

Ensinnäkin esitysaika oli väärä: perjantai-ilta. Uskonasioita ja ihmeitä, mutta myös perhesuhteita ja politiikkaa käsittelevä sarja sopii paremmin sunnuntain verkkaiseen tunnelmaan.

Minulle sarja oli todellinen löytö, iloinen ja hurmaava yllätys. Sen vangitseva ja häiritsevä ote koukutti heti alkuun.

Sopivan älyvapaata

Sarjan lähtökohta on se, että rikollispomolta löytyy muovinen madonnapatsas, joka itkee vuolaasti verta. Sitä ryhtyvät ihmettelemään niin armeija, pääministeri, tieteilijät kuin pappikin.

Kuulostaa älyvapaalta, mutta ei ole – tai on juuri sopivasti.

Sarja on jännä cocktail mystiikkaa, draamaa, fantasiaa, mysteeriä, tragediaa ja huumoria. Se kutkuttelee mukavasti järkeä ja sielua.

Myös italialaisuudesta se kertoo paljon.

Raskastakin katsottavaa

Varoitus kuitenkin, että loppua kohden sarja on yhä raskaampaa katsottavaa traagisten tapahtumien vuoksi.

Suoria vastauksia ei tietenkään anneta, mutta monia pilkahduksia kyllä.

Näyttelijät ovat toinen toistaan parempia: hairahtunut pappi, kovassa puristuksessa oleva pääministeri, kehitysvammainen poika.

Sarja on katsottavissa Areenassa noin elokuun puoleen väliin saakka – kannattaa aloittaa nyt.

Ihme, Yle Areena