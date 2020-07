Komediasarja kuvaa neljän kämppäkaverina asuvan vampyyrin öistä elämää New Yorkin Staten Islandilla.

Populaarikulttuuri on tavannut kuvata vampyyrit ylväinä hahmoina. Kuolemattomuus on yhdistetty ikuiseen nuoruuteen ja säkenöivään voimaan. Toisaalta ikuinen elämä tekee vampyyreistä myös traagisia hahmoja. Vaikka maailma muuttuu ja ihmiset kuolevat, vampyyrit jatkavat yksinäistä matkaansa.

Mutta: entäpä jos vampyyreistä riisuttaisiin kaikki draama, mysteeri ja pompöösiys?

Tämän tekee Jemaine Clementin luoma What We Do in the Shadows -sarja, ja siksi se on ehdottomasti katsomisen arvoinen.

Ihmispalvelija on sarjan yllättävin tähti

Komediasarja kuvaa neljän kämppäkaverina asuvan vampyyrin öistä elämää New Yorkin Staten Islandilla. Kyseessä on mokumentaarinen, eli kuvitteellinen dokumenttisarja.

Anni Hyypiö

Sarjan päähenkilöitä ovat hölmö keikari Nandor (Kayvan Novak), elostelija Laszlo (Matt Berry) ja tämän puoliso, viekoitteleva Nadja (Natasia Demetriou). Aivan oma lukunsa on energiavampyyri Colin Robinson (Mark Proksch), joka imee ihmisistä energiaa olemalla kuolettavan raskasta ja raivostuttavaa seuraa.

Nandor, Laszlo ja Nadja kuvittelevat olevansa ylväitä ja seksikkäitä, mutta todellisuus osoittaa luulot turhiksi. Ikuiset olennot eivät ole monien vuosiensa aikana keränneet viisautta. Kun naapuri kutsuu vampyyrit katsomaan Super Bowl -loppuottelua, he odottavat löytävänsä paikalta superpöllön (superb owl).

Sarjan yllättävin tähti on Nandorin sympaattinen ihmispalvelija Guillermo (Harvey Guillén). Hän haluaa tulla vampyyriksi itsekin. Urhean Guillermon hahmon kehittyminen on mahtavaa seurattavaa etenkin sarjan toisella kaudella.

Sarja on viihdyttävä hyvän mielen ohjelma olematta tippaakaan siirappinen. Yhtä lailla katsomisen arvoinen on Clementin ja Taika Waititin samanniminen elokuva vuodelta 2014, jonka ideaan sarja perustuu.

Sarjasta on julkaistu nyt kaksi kautta, kolmas on tulossa.

What We Do in the Shadows, sarja ja elokuva HBO Nordic -palvelussa.