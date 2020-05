Italian pääministeri Pietromarchi (Guido Caprino) ihmettelee Madonna-patsasta, johon eivät päde fysiikan lait.





Ihme

★★★★★ Onpa henkeäsalpaavan vahva lataus. Tämä sarja hurmaa ja kietoo mukaansa ensi minuuteilta alkaen. Jo alun italialaisiskelmä iskee lujaa.

Tulevat jaksot pitää saada katsoa rauhassa, sillä nykydraama kohtaa mystiikan nyt erityisen hienolla tavalla. Ehkä kaipaamme tähän aikaan juuri tällaista.

Italiassa rikollispomon hallusta on löytynyt tavallisen näköinen muovinen Madonna-patsas. Mutta siinä on jotain ihmeellistä, sillä se itkee verisiä kyyneleitä.

Pieni patsas on tuottanut löydyttyään jo 600 litraa verta. Armeijan tukikohdassa tätä näkyä hämmästelee joukko ihmisiä, joiden elämää sarja seuraa.

On pääministeri Pietromarchi, joka valmistelee maata kansanäänestykseen: erotako EU:sta vai ei. On uskova tiedustelupalvelun kenraali Votta ja nuori poliisin tekninen tutkija Sandra. Ja on kaidalta polulta hairahtunut isä Marcello – aivan pysäyttävä rooli ja upea roolisuoritus Tommaso Ragnolta.

Italia on oikea maa tälle sarjalle

Järjenvastainen tapaus vaikuttaa vahvasti siitä tietäviin ihmisiin. Moni heistä joutuu omassa elämässään hankalan kysymyksen eteen. Jos itkevä Madonna tosiaan on Jumalan lähettämä ihme, mikä on sen merkitys ihmiskunnalle – ja kenellä on viime kädessä oikeus päättää patsaan kohtalosta?

Italia on juuri oikea maa, jossa tällainen sarja tehdään. Eikä ihme, että ote on vakuuttava, sillä tekijät ovat samoja kuin The Young Popessa.

