Tuutikki Tolonen vaikutti pitkään sanataidekasvattajana Valveen sanataidekoulussa Oulussa. Nyt hänen lastenkirjansa Agnes ja unien avain on Arvid Lydecken -palkintoehdokkaana. Kuva: Markku Ojala

Topelius- ja Arvid Lydecken -palkintojen ehdokkaat vuodelle 2021 on valittu. Molempia palkintoja tavoittelee viisi kirjaa. Topelius-palkinto myönnetään ansiokkaalle nuortenkirjalle ja Arvid Lydecken -palkinto ansiokkaalle lastenkirjalle.

Vuoden 2021 ehdokkaat on valittu tämän vuoden aikana ilmestyneistä kotimaisista lasten- ja nuortenkirjoista. Palkintojen arvo on 2021 euroa.

Yksi Arvid Lydecken -palkintoehdokkaista on Valveen sanataidekoulussa Oulussa pitkään vaikuttaneen kirjailijan ja sanataidekasvattajan Tuutikki Tolosen lastenkirja Agnes ja unien avain, jonka on kuvittanut Kati Vuorento. Kirjan päähenkilö Agnes muuttaa äitinsä kanssa Harmalan kylään vanhempien erottua. Vanhan hautausmaan kivessä on Agnesin nimi ja sama syntymäpäivä. Niinpä Agnes tempautuu mukaan mystiseen tapahtumaketjuun.

"Pennin pähkinänkokoinen sydän särkyy helposti. Keijupojan ilmaantuminen naapuriin saa Pennin tolaltaan. Hän päättää hankkiutua pojasta eroon Henrietta-mummon kadotuskakun avulla." Lydecken-palkinnon esiraati Cristal Snow'n esikoiskirjasta

Nykyisin Helsingissä asuva Tuutikki Tolonen on kirjoittanut useita lastenkirjoja, Pensionaatti Onnela -sarjaa ja kaksi näytelmäkäsikirjoitusta yhdessä kirjailija Eppu Nuotion kanssa. Tolosen omissa nimissä ovat kirjat Mörkövahti ja Mörköreitti, jotka on käännetty useille eri kielille.

Muut Lydecken-ehdokkaat ovat Hannele Lampelan Talventaian tarinoita: Lumikuningattaren lumous, Sari Peltoniemen Täältä minä karkaan, Miikka Pörstin Gorilla ja Cristal Snow'n Penni Pähkinäsydän ja kauhea kadotuskakku.

Cristal Snow kirjoitti lastenkirjan Penni Pähkinäsydän ja kauhea kadotuskakku. Kirja aloittaa Penni Pähkinäsydämestä kertovan kirjasarjan. Kuva: Viivi Huuska

Lampelan kirja Talventaian tarinoita: Lumikuningattaren lumous ammentaa H.C. Andersenin Lumikuningatar-sadusta.

Sari Peltoniemen kirjan päähenkilö Leopolda päätyy Aamuruskon lastenkotiin sodan ja vallankaappauksen runtelemassa Dyniassa. Tarinasta löytyy yhtymäkohtia nykypäivän pakolaisten kohtaloihin, lasten oikeuksiin ja eriarvoisuuteen.

Miikka Pörstin teoksen Eino menee palasiksi tunteita kohdatessaan. Kirjan on kuvittanut Anne Vasko.

Juontajana, näyttelijänä ja muusikkona tunnettu Cristal Snow kirjoittaa Penni Pähkinäsydämestä, jonka saa tolaltaan keijupojan ilmaantuminen naapuriin. Kielellä leikittelevä teos saa lukijan pohtimaan itsekkyyden, kateuden ja ennakkoluulojen seurauksia. Kirjalla on sama kuvittaja Kati Vuorento kuin Tuutikki Tolosen kirjalla.

Topelius-ehdokkaat: Anne-Maija Aallon Korento on dystopia lähitulevaisuuden maailmasta vedennousun jälkeen. Meri Luttisen Myrskynsilmä on muinaissuomalaiseen fantasiamaailmaan sijoittuva esikoisromaani. J.S. Meresmaa käsittelee Dodo-kirjassaan oman identiteetin ja seksuaalisuuden etsimistä. Elina Pitkäkankaan Hukan perimät on urbaani fantasiaromaani, jossa maailmaa runteleva virus muuttaa sairastuneen ihmissudeksi. Veera Salmen Kaunis ilma kuolla on road trip -henkinen kirja, jossa marokkolaistaustaisen Isran ja sijaisperheestä toiseen pallotellun Leon tavoite on nähdä Ähtärin pandat ja kuolla.

Voittajat julkistetaan tammikuussa 2021. Palkinnot jakaa Suomen Nuorisokirjailijat ry. Palkintoja tukee Kopiosto.