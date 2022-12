Runsaat 20 vuotta vanha lumijokinen tuulivoimayhtiö Lumituuli Oy kaavailee laajentumista. Kuva: Jarmo Kontiainen

Tuulivoimayhtiö Lumituulen tuorein yleisöanti ylimerkittiin kolmessa tunnissa. Lumituuli Oy järjesti kuukauden sisällä kaksi osakeantia, jotka molemmat ylimerkittiin nopeasti.

12. jouukuuta kello 18 yleisölle avattu anti ehti olla avoinna vain reilut kolme tuntia, kun osakekiintiö oli jo täynnä. Aiemmin marraskuussa osakkaille suunnattu anti ylimerkittiin reilussa kahdessa vuorokaudessa ja

Yhteensä Lumituuli keräsi anneissa kuukauden sisällä lähes miljoona euroa uutta pääomaa, joka käytetään yhtiön rahoitusaseman parantamiseen ja uusien hankkeiden kehittämiseen. Kuluja antien järjestämisestä kertyi alle 19 000 euroa.

Osakkaat voivat ostaa omistuksensa perusteella yhtiön Pohjois-Pohjanmaalla tuotettua tuulisähköä, jonka hinta tällä hetkellä on 11,24 senttiä kilowattitunnilta.

Vuonna 1998 perustettu Lumituuli Oy on Suomen ensimmäinen kuluttajien omistama tuulisähköyhtiö. Sillä on yli 1 200 osakasta, joilla on oikeus käyttää yhtiön tuottamaa sähköä.

Kaksi tuulivoimalaa rakentanut Lumituuli on käyttänyt usein joukkorahoitusta, jolla se on kerännyt jo yli 5,5 miljoonaa euroa. Lumituuli toimii tuulisähkön tuottajana ja edistäjänä eikä jaa osinkoa, vaan investoi tuottonsa uudelleen tuulivoimaan.