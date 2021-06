Tuulivoimalan koneiston etupäässä oleva napa on mitoiltaan noin kolmen metrin korkuinen. Tähän kiinnitetään kolme 17 tonnin painoista siipeä. Työmaapäällikkö Otto Häkkinen kertoo, kuinka siipien kärjet viuhtovat nopeimmillaan yli 300 kilometriä tunnissa. Kuva: Heikki Syrjäniemi

Jättimäinen 170 metriä korkea nosturi nostaa 75-metristä tuulivoimalan siipeä yläilmoihin Välikankaan tuulivoimatyömaalla Haapajärvellä.

Tuulivoimalan mittasuhteita on maallikon vaikea hahmottaa, mutta yksi tuulivoimalan siipi painaa 17 000 kiloa. Kun kaikki kolme siipeä on nostettu taivaalle, siipien paino on yhteensä 51 000 kiloa.