Merivesi on noussut Toppilansalmen kävelytielle Oulussa. Kuvan ottaneet lukijan mukaan paikka on nyt vaarallinen lapsille ja muillekin uimataidottomille. Merivesi on noussut torstaina nopeasti Oulussa runsaaseen +140 senttimetriin. Meriveden odotetaan kuitenkin laskevan iltapäivän aikana.

Kuva: Taina