Lauantai on ollut Oulussa sateinen ja tuulinen. Poliisin Oulun johtokeskuksesta kerrotaan, että illalla väkeä oli liikkeellä tavallista vähemmän. Kuva: Teija Soini

Tuuli on yltynyt puuskissa myrskylukemiin Perämerellä lauantai-iltana.

Oulun edustalla Vihreäsaaressa myrskypuuskia on mitattu puoli kahdeksan jälkeen, jolloin puuskatuulen nopeus on ollut 21 metriä sekunnissa tai hieman yli tai alle sen. Keskituuli on ollut 16–18 metriä sekunnissa.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että Oulun seudulla on ollut lauantai-iltana muutamia tuulivahinkoihin liittyviä tehtäviä. Pelastuslaitos on raivannut kaatuneita puita muun muassa Tyrnävällä. Oulussa käytiin tarkastamassa huopakattoon tulleita vaurioita.



– Me seuraamme koko ajan tilannetta, kertoo päivystävä palomestari Kimmo Virkkala.

Syysmyräkkä on riepotellut lauantaina lähes koko maata. STT kertoo, että tuuli on puhaltanut voimakkaimmin Satakunnassa ja Pirkanmaalla.

Tuulivahingot ovat aiheuttaneet sähkökatkoja. Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan Suomessa oli kello 23:n aikaan noin 3 000 asiakasta ilman sähköä.

Sähkökatkoja oli noin 42:ssa eri kunnassa. Pohjois-Suomessa sähkökatkoista kärsittiin Torniossa, Raahessa, Paltamossa ja Kajaanissa.

Tuulen kaatamien puiden raivaamisessa maltti mukana

Tuulen ennustetaan olevan kovimmillaan puolen yön aikaan. Virkkalan mukaan on mahdollista, että osa tuulituhoista huomataan vasta aamulla.

Hän sanoo, että pihalle tai pihatielle kaatuneen puun voi raivata hyvin itse, jos osaamista ja välineitä on.

– Jos on pahoin vääntyneitä ja kierteisiä puita, täytyy pitää maltti matkassa, ettei tule enempää vahinkoa. Sellaisia en vähäisellä kokemuksella suosittele raivaamaan.

– Jos vähänkään epäilyttää, niin sitten kannattaa ottaa yhteyttä hätäkeskukseen, Virkkala sanoo.

Jos puu on kaatunut esimerkiksi sähköjohdon päälle tai uhkaa kaatua talon päälle, silloin on syytä hälyttää paikalle pelastuslaitoksen yksikkö.