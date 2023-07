Moni oululainen on varmasti pannut kesän aikana merkille tuttujen jäätelökioskien häviämisen Oulun katukuvasta. Pohjankartanon koulun edessä Suvantokadulla ollut jäätelökioski on esimerkiksi lopettanut ja myös Postiaukion tutulta paikalta kioski on siirtynyt täksi kesäksi Myllytullin koulun taakse Åströminpuistoon. Pohjimmaisena syynä Oulun kaupungin lupa-asiantuntija Jouni Tuovilan mukaan kioskien lopettamiseen ovat yrittäjien omat päätökset.

– Kaupunki ei ole karsinut kioskipaikkoja, Tuovila toteaa.