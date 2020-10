Tutkimus häirinnästä

Kansainvälinen lastenoikeuksien järjestö Plan International toteutti 22 maassa kyselytutkimuksen, johon vastasi yli 14 000 iältään 15–25-vuotiasta tyttöä ja nuorta naista.

Suomen järjestö toteutti lisäksi kansallisen kyselytutkimuksen, johon vastasi yli tuhat tyttöä ja nuorta naista.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tyttöjen kokemuksia sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta häirinnästä.

Tulokset

Maailmanlaajuisesti 58 prosenttia ja Suomessa 42 prosenttia tytöistä on häiritty sosiaalisessa mediassa.

Yleisin häirinnänmuoto on herjaava ja loukkaava kieltenkäyttö. Yleistä on myös tarkoituksellinen nolaaminen, ulkonäön pilkkaaminen ja seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen.

Maailmanlaajuisesti joka viides häirintää kokenut tyttö on lopettanut tai vähentänyt sosiaalisen median käyttöä.

Suomessa lähes joka kolmas häirintää kokeneista tytöistä on rajoittanut mielipiteidensä ilmaisemista somessa ja osa on poistunut sosiaalisen median palvelusta, jossa on kokenut häirintää.

Lähes 40 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi verkkohäirinnän vaikuttavan itsetuntoon ja aiheuttavan stressiä.