Kuluvana talvena Lapissa ja Koillismaalla on tullut poikkeuksellisen paljon lunta. Kuva: Anssi Jokiranta

Lumen massa on pysynyt samana Euraasiassa, vaikka lumipeitteen laajuus on samanaikaisesti pienentynyt. Pohjoisessa Amerikassa lumen massa on hieman pienentynyt. Asia käy ilmi tuoreesta Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta. Tutkimus julkaistiin Nature-lehdessä.

Ilmatieteen laitoksen tutkijat määrittivät pohjoisen pallonpuoliskon vuotuisen lumimassan määrän ja lumipeitteen muutokset vuosina 1980-2018. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vuotuisen lumimassan määrä ja muutokset määritettiin luotettavasti.

Tutkijat määrittivät lumen määrää ja siinä tapahtuvia muutoksia satelliittihavaintojen ja maanpinnalta tehtyjen mittausten avulla. Aiemmin tutkimuksissa on ollut 33 prosentin epävarmuus lumen määrässä pieneni 7,4 prosenttiin.

Tutkimuksessa todettiin, ettei lumen massa ole juurikaan vähentynyt viimeisen 40 vuoden aikana pohjoisella pallonpuoliskolla. Tutkimuksessa tarkasteltiin lumen vuotuista enimmäismäärää helmi-maaliskuun vaihteessa.

Samaan aikaan lumipeitteen laajuus on pienentynyt etenkin loppukeväästä.

Tulosten mukaan sateiden määrä on kasvanut pohjoisilla alueilla. Etenkin Aasian pohjoisosissa sateiden määrä on kasvanut.

Lumen massa on pysynyt samana tai kasvanut niillä pohjoisilla alueilla, joissa sateet tulevat talvisin pääsääntöisesti lumena. Etelämpänä lumipeitteen laajuus ja lumen massa ovat taas pienentyneet.

Ilmatieteen laitoksen tiedotteen mukaan kuluvana talvena lumipeitteen laajuus on ollut merkittävästi keskimääräistä pienempi eritoten Euroopassa. Lumiraja on ollut satoja tai jopa tuhansia kilometrejä normaalia pohjoisempana, mutta samaan aikaan Euroopan ja Euraasian pohjoisimmissa osissa lunta on ollut merkittävästi keskimääräistä enemmän.

Lumen määrä oli suurempi myös Pohjois-Amerikassa.