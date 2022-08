Oulun yliopisto järjestää nyt viidennen kerran Tutkijoiden yön. Tapahtuma on ollut varsin suosittu lapsiperheiden keskuudessa.

Tutkijoiden yöhön on tulossa 30 eri työpajaa, luentoa ja esittelyä eri tieteenaloilta. Ohjemaa on tarjolla kaiken ikäisille ihmisille.

Tapahtuman ideana on tuoda esiin tutkijoita ja heidän tekemää työtään sekä tieteen merkitystä jokapäiväisessä elämässämme. Ötökkäakatemiassa tutustutaan muun muassa pienten ötököiden elämään ja kehitysvaiheisiin. Kasvitieteellisessä puutarhassa on nähtävillä mehiläispesä. Matikkapysäkillä on puolestaan pulmapelejä ratkottavana.

Tutkijoiden yö järjestetään perjantaina 30. syyskuuta kello 17–21 Linnanmaan kampuksella ja kasvitieteellisessä puutarhassa. Kaupunkijuna Potnapekka kuljettaa yleisöä kampuksen ja puutarhan välillä. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

