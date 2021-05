Vihreiden puheenjohtaja, Maria Ohisalo valitsi hallitusneuvotteluissa sisäministerin salkun itselleen. Se ei ole tuonut maksimaalista määrää sellaista julkisuutta, joka puhuttelisi vihreiden kannattajakuntaa. Kuva: Arttu Laitala

Vihreiden kannatuksen alamäkeä selittää Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäen mukaan pari päällekkäistä asiaa. Korona-epidemia on korostanut pääministeripuoluetta ja pääministeriä tilanteen hoitajana. Toisaalta sosiaali- ja terveysministeriö on toinen, joka on ollut hyvin voimakkaasti esillä.

– Korona-tilanne on muuttanut julkisuuden dynamiikkaa niin, että muiden puolueiden on ollut vaikeampi olla esillä ja saada tästä tilanteesta minkäänlaista nostetta.