Suden suotuisan suojelutason viitearvotyössä hyödynnetään muun muassa kanta-arvioaineistoja, joiden pohjana ovat esimerkiksi jälkihavainnot. Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomen sudet ovat jakautuneet kahteen osapopulaatioon, itäiseen ja läntiseen, joiden välillä geenien vaihto on vähäistä. Tilanne on johtanut siihen, että Suomen susikannan geneettinen monimuotoisuus on heikentynyt.

– Idästä ei läntiseen Suomeen juuri susia liiku, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Ilpo Kojola kuvaa.