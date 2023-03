Minsk

Vladimir Putin kertoi ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle lauantaina. Kuva: VLADIMIR ASTAPKOVICH / SPUTNIK /

Venäjän ilmoitus taktisten ydinaseidensa sijoittamisesta Valko-Venäjälle on vaikutuksiltaan ennen kaikkea poliittinen. Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkija Jyri Lavikainen STT:lle.

Hänen mukaansa Venäjä paaluttaa ydinaseiden avulla Valko-Venäjää tukevammin omaan etupiiriinsä.

– Kun Valko-Venäjän alueella on pysyvästi (Venäjän) ydinaseita, syntyy tilanne, jossa Venäjä voi käyttää ydinaseiden olemassaoloa perusteena sille, että se lähtee turvaamaan niitä Valko-Venäjälle, Lavikainen sanoo.

– Venäjällä on siellä nyt jotain niin arvokasta, että se voi puolustaa sitä esimerkiksi aseellisella voimalla.

Näin voisi tapahtua esimerkiksi tilanteessa, jossa Valko-Venäjällä käynnistyisi uusi kansannousu tai presidentti Aljaksandr Lukashenka tai hänen seuraajansa pyrkisi irti Venäjän vaikutuspiiristä, Lavikainen arvioi.

– Silloin Venäjä voi sanoa, että nyt turvallisuustilanne on sellainen, että Venäjän joukkoja pitää viedä paikalle, eli käytännössä valloitetaan ja miehitetään maa, hän sanoo.

– Tämä toimii ihan hyvänä vipuvartena Lukashenkallekin. Hän ymmärtää asemansa Venäjästä täysin riippuvaisena johtajana.

Lukashenka voi kuitenkin myös hyötyä Venäjän aseman vahvistumisesta. Valko-Venäjällä nähtiin vuosina 2020–2021 laajoja mielenosoituksia, jossa Lukashenka pyrittiin syrjäyttämään. Lukashenka on ollut vallassa lähes 30 vuotta.

– Kansannousu on tietysti hirveästi pelottanut Lukashenkaa. Kyllä hän voi tästä hyötyä, mutta edellytyksenä on, että hän saa pitää valtansa, Lavikainen sanoo.

– Suurin häviäjä tässä on Valko-Venäjän valtio ja kansa.

Valko-Venäjä ja Lukashenka ovat Venäjän presidentti Vladimir Putinin keskeisiä liittolaisia. Venäjä esimerkiksi hyökkäsi Ukrainaan runsas vuosi sitten osittain Valko-Venäjän kautta.

"Venäjänkin mittapuulla melkoisen huono tekosyy"

Putin kertoi ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle lauantaina Rossija 24 -tv-kanavan haastattelussa. Hänen mukaansa ydinaseita varten rakennetaan Valko-Venäjälle varasto, jonka on määrä valmistua heinäkuun alussa.

Lukashenka tarjoutui jo marraskuussa 2021 säilyttämään Venäjän ydinaseita maansa alueella. Asiantuntijoiden mukaan ilmoitus ydinaseiden sijoittamisesta ei siis tullut yllätyksenä.

Esimerkiksi Ruotsin asevoimien everstiluutnantti ja maanpuolustuskorkeakoulun sotilasstrategian opettaja Joakim Paasikivi sanoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle, että ydinaseiden sijoittamista on suunniteltu jo pitkään.

Upin Lavikainen on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa julkisuuteen on tullut koko viime vuoden ajan tietoja, että tällaista päätöstä oltaisiin tekemässä.

Putinin mukaan yksi syy asiasta päättämiseen juuri nyt oli se, että Britannia on kaavaillut lähettävänsä Ukrainalle ammuksia, jotka sisältävät köyhdytettyä uraania.

Valko-Venäjällä vastustettiin presidentti Lukashenkaa laajoissa protesteissa vuosina 2020 ja 2021. Kuva marraskuulta 2020. Kuva: STR

Köyhdytettyä uraania käytetään muun muassa panssarintorjunta-ammuksissa, koska sillä on erittäin hyvä läpäisykyky. Uutistoimisto AFP:n mukaan ammusten käyttö on kuitenkin kiistanalaista, koska ne voivat olla myrkyllisiä sekä ammuksia käyttäville sotilaille että siviileille.

Lavikaisen mukaan ammukset ja taktiset ydinaseet eivät kuitenkaan ole rinnastettavissa toisiinsa.

– Nämä ovat panssarivaunujen ammuksia, joiden läpäisykyky on pikkaisen parempi, koska ne ovat raskaampia, hän sanoo.

– Kaikkihan me tiedämme, mitä vaikutuksia ydinaseilla taas on. Nämä kaksi asiaa eivät ole millään tavalla verrattavissa. Tämä on Venäjänkin mittapuulla melkoisen huono tekosyy.

Venäjällä arvioidaan olevan yhteensä 2 000 taktista ydinasetta, kirjoittaa muun muassa brittilehti Sunday Times.

Putin ei täsmentänyt, kuinka monta näistä aiotaan siirtää Valko-Venäjälle.

Lehden mukaan Venäjä on viimeksi säilyttänyt ydinaseitaan ulkomailla vuonna 1996. Tuolloin Venäjä veti pois viimeiset ydinkärkensä, jotka olivat jääneet entisiin neuvostomaihin.

Ydinsulkusopimusta ei rikota

Putinin viimeisimmällä ydinaseilmoituksella ei ole merkitystä sille, kärjistyykö tilanne ydinsodaksi arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomon mukaan ydinsodan riski on yhä hyvin alhainen. ISW:n mukaan Putin yrittää käyttää hyväkseen länsimaiden pelkoja ydinaseiden käyttämisestä.

Myös Upin Lavikainen arvioi, että taktisen ydinaseiden sijoittaminen Valko-Venäjälle ei vaikuta sodan kulkuun Ukrainassa.

– Venäjällä on jo valmiiksi ydinasejärjestelmiä, joilla se voi iskeä minne se haluaa. Tämä ei muuta kuviota mitenkään, hän sanoo.

– Mielestäni päätöksen vaikutukset ovat ensisijaisesti poliittisia ja vasta toissijaisesti sotilaallisia. Vaikutus Valko-Venäjän itsemääräämisoikeuteen on tässä ykkösasia.

Lavikaisen mukaan tämänhetkisten tietojen perusteella Venäjän taktisten ydinaseiden sijoittaminen Valko-Venäjälle ei rikkoisi kansainvälistä ydinsulkusopimusta.

– Putin on verrannut tätä esimerkiksi Naton ydinasejako-ohjelmaan, ja siinä suhteessa hän ei vaikuta olevan väärässä, Lavikainen sanoo.

Venäjä sijoittaa omia ydinaseitaan Valko-Venäjän rajojen sisälle, mutta pitää aseet itse hallussaan. Sen sijaan ydinsulkusopimusta rikottaisiin silloin, jos Venäjä antaisi ydinaseita Valko-Venäjän käyttöön.

– Tässä ei näytä olevan kyse siitä, eikä Venäjän näkökulmasta kannatakaan olla. Eihän nyt vasallivaltiota kannata varustaa ydinaseilla, Lavikainen sanoo.