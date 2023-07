Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin loppuviikon valtiovierailu Suomeen tulee tulkita myös viestinä Venäjälle, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.

– Totta kai tämä on myös viesti Venäjälle, vaikka tasavallan presidentti on todennut, että se ei olisi, Vanhanen sanoo Lännen Medialle.

Lausunnollaan Vanhanen viittaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön sunnuntaina julkaistuun STT:n haastatteluun, jossa Niinistö kiisti Bidenin vierailun olevan Venäjälle suunnattu viesti.

– Venäjä on haastanut Yhdysvaltoja, ja Yhdysvallat on vastannut haasteeseen tukemalla Ukrainaa ja Naton laajentumista Ukrainan sodan jälkeen Suomeen ja Ruotsiin. Tämä vierailu kertoo Venäjälle arvovaltatappiosta. Suomi on liittynyt Natoon ja Biden tulee tämän Suomeen toteamaan. Kyllä tämä on eräänlainen signaali Venäjän suuntaan, Vanhanen jatkaa.

Vanhanen huomauttaa, että kyseessä on aidosti historiallinen tapahtuma. USA:n presidenttejä on toki käynyt Suomessa aiemminkin, mutta erilaisissa yhteyksissä. Nyt USA tulee Vanhasen mukaan Suomeen ennen kaikkea toivottamaan Suomen tervetulleeksi Nato-jäseneksi ja alleviivaamaan Suomen ja USA:n liittolaissuhdetta.