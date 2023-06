Kaleva julkaisee pyhien aikana uudelleen parhaita tähtijuttuja. Tämä juttu on julkaistu alun perin 13.8.2021.

Vasta kuukauden ajan elämää ihmetellyt pienokainen on kirjaimellisesti mestarin käsissä. Vauva on kärsinyt itkuisuudesta, ja imetyksessä on ollut vasemmalla puolella vaikeuksia.

– Aloitan käsittelyn jaloista, muhoslainen Reija Jacklin sanoo.

Hän on kalevalainen jäsenkorjaaja, joka on toiminut mestaritason jäsenkorjaajana yli neljän vuoden ajan.

Kalevalainen jäsenkorjaushoito pohjautuu kansanparannukseen. Sen käyttö kansanparannuksen nykymuotona on laajentunut, sillä Euroopan Unionin harmonisointiviraston suojaamaa kalevalainen jäsenkorjaaja -nimikettä saa käyttää vain Kansanlääkintäseura ry:n (KLS) koulutuksen ja näyttötutkinnon läpäisseet henkilöt.