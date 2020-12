Ruukissa tutkitaan, millaiset vesistökuormitukset turvepellolta tulee. Ensimmäisen vuoden tulosten perusteella Ruukin koekentän fosforipäästöt olivat yllättävän pienet. Kuva: Kirsi Junttila

Turvemaiden viljely tuottaa muutakin kuin satoa. Viljelyn torajyviä ovat päästöt vesiin ja ilmastoon, joita on tutkittu Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusasemalla Ruukissa.

Tutkimuskenttä valmistui 2018. Käytössä se on ollut vuoden verran ja ensimmäiset tulokset ovat tulleet. Tiivistetysti tulos on, että turvemaiden viljelyn sekä kasvihuonekaasupäästöjä että vesistökuormitusta on tutkittava lisää. Ympäristövaikutukset riippuvat paitsi turvekerroksen paksuudesta myös viljelymenetelmistä ja -kasveista.