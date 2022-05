Toukokuu oli Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävä ja jää historiankirjoihin.

Suomen demokraattinen järjestelmä on toiminut päättäväisesti vaikeassa tilanteessa ja saimme pikaisella aikataululla lähetettyä Naton jäsenhakemuksemme Brysseliin. Suomessa on tehty laaja parlamentaarinen valmistelu ja myös eriäviä mielipiteitä on kuunneltu ja kunnioitettu.