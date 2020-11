Sarjakuvaa käsitellään ensi viikolla kaikkien Oulun 4-luokkalaisten kanssa kouluissa. Kuva: Heikki Uusitalo

Oulun kaupungin Turvallinen Oulu -hanke on julkaissut Salaisuus-sarjakuvan, jonka avulla lisätään aikuisten ja lasten tietoisuutta groomingista eli median välityksellä tapahtuvasta houkuttelusta seksuaaliseen toimintaan ja tekoihin.

Sarjakuva on tarkoitettu 3–6-luokkalaisten kanssa työskenteleville opettajille opetuskäyttöön ja huoltajille kasvatuskäyttöön. Sarjakuvaa käsitellään ensi viikolla kaikkien Oulun 4-luokkalaisten kanssa kouluissa.

Maksuttoman sarjakuvan digitaalinen versio on julkaistu myös Turvallinen Oulu -hankkeen nettisivuilla.

Aihe on tärkeä, sillä joka kolmas yläkouluikäinen tyttö on kokenut jonkinlaista seksuaalisen itsemääräämisen loukkaamista, seksuaalista houkuttelua tai häirintää. Ainoastaan 25 prosenttia tytöistä on kertonut asiasta aikuiselle.

Sarjakuva on tehty yhteistyössä Oulun kaupungin Turvallinen Oulu -hankkeen, Kulttuurivoimalan Taiteesta työtä -hankkeen sekä Oulun Zonta-kerhojen kanssa. Sarjakuvan on käsikirjoittanut ja kuvittanut Anna Kangaspuoskari. Sarjakuvaprosessissa on ollut mukana myös Oulun poliisilaitos yhteistyössä Keskusrikospoliisin CSE-tiimin kanssa. Sarjakuvan tekoa ovat rahoittaneet muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.