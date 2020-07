Helsinki

Turussa Kunnallissairaalantiellä kerrostalon kaikki asukkaat on evakuoitu tulipalon vuoksi.

– Kellarikerroksessa on syttynyt tulipalo, joka aiheutti sen, että koko rakennus joudutaan tyhjentämään ihmisistä. Pelastustoiminta on käynnissä ja palo on hallinnassa, päivystävä palomestari kertoi illansuussa puoli kuuden aikaan STT:lle.

Tämänhetkisen tiedon mukaan palossa ei ole sattunut henkilövahinkoja.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta ennen viittä iltapäivällä. Palo saatiin sammutettua puoli kuuteen mennessä.

Syttymissyy ei ole vielä tiedossa.