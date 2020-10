Suomi

Palo nostatti suuren savupatsaan taivaalle. Kuva: MTV / Mikko Vuolle (Kuvakaappaus videolta)

Turussa Pansiontiellä syttyneen teollisuuskiinteistön palon jälkisammutus on jatkunut keskiviikkoiltana. Pelastuspäällikkö Mika Viljanen arveli työn jatkuvan ainakin torstaiaamuun asti, mahdollisesti pitempäänkin.

– Pikku hiljaa alamme siirtyä jälkisammutustehtäviin. Palo saatiin rajattua, mutta edelleen siellä täällä palaneessa osassa liekkejä näkyy, ja savunmuodostus on edelleen erittäin runsasta, Viljanen kertoi STT:lle keskiviikkoiltana.

Raunioiden keskellä oli hänen mukaansa vielä palavaa materiaalia, ja siksi lähiympäristöön kulkeutui yhä aika paljon savua. Myrkyllisen savun takia lähialueen asukkaita neuvottiin pitämään ikkunat ja ilmanvaihto kiinni.

Kohde oli Pansiontiellä sijaitseva yli 6 000 neliön teollisuus- ja tuotantohalli, josta tuhoutui keskiviikkoillan arvion mukaan noin kaksi kolmasosaa. Hallissa oli Viljasen mukaan autokorjaamo ja -purkaamo sekä rengasvarasto.

– Yksi osa (rakennuksesta) saatiin säästymään pohjoispäädystä. Siihen saatiin palo rajoitettua, Viljanen kertoi.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta keskiviikkona hieman ennen kello kahta.

Rakennuksessa oli tapahtumahetkellä työntekijöitä, joista kaksi altistui tulipalolle ja toimitettiin hoitoon.

Otolliset olosuhteet voimakkaalle palolle

Viljanen arvioi, että paloa on ollut sammuttamassa 100–120 palomiestä.

– Olemme jo vaihtaneet miehistöä. Rotaatio on jo kerran pyörähtänyt. Meillä oli tässä runsaasti voimavaroja, ja tietysti kohdekin oli ja on edelleen haasteellinen, hän sanoi.

Haasteellisuutta aiheuttivat etenkin rakennuksen sisällä olleet renkaat, polttoaineet ja öljyt.

–Kun ne osallistuvat tulipaloon, niissä on valtava energiamäärä. Silloin lämpösäteily on voimakasta. Silloin pelkkä lämpösäteily sytyttää toisia rakenteita palamaan, ja se vauhti on aika kovaa. Kun energiaa on ja olosuhteet ovat otolliset, niin palo on voimakas, ja tämä oli kyllä sitä. Siitä ei päästä mihinkään, Viljanen sanoi.

Lämpösäteily oli niin voimakasta, että kaksi asuinkerrostaloa tyhjennettiin asukkaista varmuuden vuoksi. Evakkoon joutui Viljasen mukaan noin 50 ihmistä.

Kerrostalot olivat palopaikan vieressä, ja sinne savut pahimmillaan osuivat. Talojen tyhjentämisellä haluttiin Viljasen mukaan varmistaa, ettei ihmisille ja kotieläimille aiheutuisi tästä seurauksia.





Päivitetty 15.33: Lisätty video ja kuva.

Päivitetty kauttaaltaan kello 17.38 ja kello 23.04. Muokattu otsikkoa kello 23.42.