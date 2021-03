Turussa opiskelijoiden keskuudessa levinneiden koronavirustartuntojen aiheuttajaksi on varmistunut uusi, Etelä-Afrikan koronavirusmuunnosta muistuttava virusmuunnos, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Virusmuunnos todettiin Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tehdyissä laboratoriokokeissa. Sairaanhoitopiirin julkaiseman tiedotteen mukaan muunnos muistuttaa alkuperäistä Etelä-Afrikan virusvarianttia, mutta näyttää muuntuneen edelleen.

– Kyseessä on mahdollisesti uudenlainen koronaviruksen variantti. Toistaiseksi ei ole osoitettu, että tämä muuntunut Etelä-Afrikan koronavirusvariantti olisi vaikeampi kuin tavallinen. Virusmuunnokseen sairastuneita ei esimerkiksi ole sairaalahoidossa Tyksissä, molekyylimikrobiologian ja virologian ylilääkäri Tytti Vuorinen Turun yliopistollisen keskussairaalasta kertoo.

Koronaviruksen variantit tarttuvat hyvin herkästi, mutta toistaiseksi ei ole osoitettu, että Etelä-Afrikan virusmuunnos aiheuttaisi vakavampaa tautia. Turun tartuntaryppäässä on todettu jo yli 90 tartuntaa.

Tartuntoja saaneiden oireet ovat olleet melko lieviä. Tämän hetken tietojen mukaan mahdollinen uusi virusmuunnos ei aiheuta syytä muuttaa nykyisiä koronarajoituksia Varsinais-Suomessa.

– Havaitsimme että kyseessä on todennäköisesti muuntovirus, ja niin sanottu geenisekvensaatio varmisti, että viruksella on Etelä-Afrikan muunnokselle tyypillisten piirteiden lisäksi useita muita muutoksia. Emme toistaiseksi tiedä, mistä variantti on tullut. Nämä selviävät myöhemmin, kun viruksen koko genomi tunnetaan, Tytti Vuorinen kertoo.

Samat muutokset on sairaanhoitopiirin mukaan todettu useissa näytteissä sekä Tyksissä että THL:n tekemissä analyyseissä. Myöhemmin tehtävässä niin sanotussa kokogenomisekvenssoinnissa varmistuu, onko kyseessä mahdollinen uusi koronavirusvariantti. Viranomaisten mukaan ei ole toistaiseksi tietoa siitä, onko vastaavaa virusmuunnosta löytynyt muista maista.