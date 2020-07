Turkki salli rannoilla lekottelun heinäkuun alusta alkaen. Ihmisiä nauttimassa päivästä Salda-järven rannalla Lounais-Turkissa.

Suosittuun suomalaisten matkailumaahan Turkkiin ei voi edelleenkään Suomesta matkustaa.

Hallitus arvioi tänään torstaina rajaliikenteen rajoituksia. Turkki ei päässyt niiden maiden joukkoon, joiden osalta voidaan luopua koronarajoituksista. Viimeksi rajoituksia on arvioitu kaksi viikkoa sitten, jolloin Turkki ei niin ikään päässyt listalle.

Suomi siis näkee, ettei Turkissa ole tarpeeksi hyvä koronatilanne vapaan matkailun sallimiseksi.

Turkissa on torstai-iltapäivään mennessä ollut 222 402 varmistettua koronavirustapausta.

Tämä voidaan nähdä arviolta yli 84 miljoonan asukkaan maassa suhteellisen pieneksi luvuksi. Enemmän tapauksia väkilukuun verrattuna on esimerkiksi Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Alankomaissa.

Turkissa on ollut enemmän tapauksia kuin niissä Euroopan ulkopuolisissa maissa, jonne Suomi on matkailun rajoituksitta sallinut. Esimerkiksi arviolta yli 126 miljoonan asukkaan Japanissa on 27 090 varmistettua tapausta ja arviolta lähemmäs 13 miljoonan asukkaan Ruandassa varmistettuja tapauksia on ollut 1 689.

Suomen arviossa tosin kiinnitetään huomiota siihen, että maassa on ollut 100 000 asukasta kohden alle 8 tapausta viimeisen kahden viikon aikana. Turkissa tapauksia saa siis kahden viikon aikana olla noin alle 6 747, jos käytetään YK:n arvioimaa Turkin 2020 väkilukua.

Viimeisen täyden kahden viikon aikana, eli 6.-19. heinäkuuta, uusia varmistettuja tapauksia todettiin Turkissa yhteensä 13 811.

Turkki sai koronan nopeasti aisoihin

Koronaepidemia alkoi Turkissa verrattain myöhään.

Koronavirus saapui Turkkiin 11. maaliskuuta, jonka jälkeen se levisi maahan nopeasti, uutisoi BBC toukokuun lopussa.

Heinäkuun alussa Turkki salli kaupungista toiseen matkustamisen. Kaverukset ottavat kasvomaskit päällä kuvaa lautalla Istanbulissa, Turkissa. Kuva: SEDAT SUNA

Turkissa koronavirustapaukset kasvoivat aluksi hurjaa vauhtia, nopeammin kuin Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Oli pelko, että Turkista tulisi "toinen Italia".

Toisin kuitenkin kävi. Turkin koronaepidemia alkoi hidastua.

– Turkki kuuluu niiden maiden luokkaan, jotka reagoivat melko nopeasti testaamalla, jäljittämällä, eristämällä ja liikkumisrajoituksilla.

– On olemassa aika pieni klubi maita, jotka ovat olleet melko tehokkaita hidastamaan viruksen leviämistä, virologian lehtori Jeremy Rossman Kentin yliopistosta kertoi BBC:lle toukokuussa.

Turkki teki erilaisia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kun virus alkoi moninkertaistua, maan viranomaiset kielsivät aktiviteetteja ja sulkivat palveluita. Turkkilaiset eivät saaneet enää käydä kahvilla, shoppailemassa taikka rukoilemassa moskeijassa, BBC kertoo.

Kaikki yli 65-vuotiaat ja alle 20-vuotiaat olivat karanteenissa. Maa asetti viikonlopuiksi ulkonaliikkumiskieltoja ja suuria kaupunkeja suljettiin.

Maan nopeaa aukeamista kritisoitiin

Turkki alkoi hellittää rajoitusten kanssa kaksi kuukautta ensimmäisen koronatapauksen jälkeen, koska kuolleisuusluku alkoi laskea ja tartuntojen määrän kasvu hidastua.

Toukokuun alkupuolella Turkki avasi kauppakeskukset, kampaajat ja parturit sekä toimeenpani erilaisia hygieniasääntöjä, uutisoi Al-Jazeera.

Tällöin annettiin myös ikäihmisille ja alle 20-vuotiaille päivämäärät, jolloin heidän karanteeninsa loppuu.

Kesäkuussa Turkin johtava lääkäriliitto kuitenkin moitti maata liian nopeasta rajoitusten purusta, uutisoi Reuters kesäkuun loppupuolella. Turkin päivittäiset koronatapaukset olivat kaksinkertaistuneet kesäkuun puoleenväliin mennessä kuun alusta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan myönsi kesäkuun loppupuolella televisioidussa puheessaan, että maan koronaluvut ovat menossa huonompaan suuntaan.

Turkissa on kehotettu, ja tietyillä alueilla velvoitettu, riittävän turvavälin pitämiseen ja kasvomaskien käyttöön. Presidentti Erdoğanin kannattajat rukoilemassa Hagia Sofian lähettyvillä Istanbulissa sen jälkeen, kun presidentti päätti muuttaa museona pitkään toimineen Hagia Sofian moskeijaksi.

– Viime päivien luvut osoittavat, että olemme menettäneet asemamme epidemian torjunnassa... Pyrimme kuitenkin poistamaan pandemian esityslistalta noudattamalla siivous-, maski- ja etäisyyssääntöjä.

Kannattaako Turkkiin nyt matkustaa?

Heinäkuun alkupuolella Turkki avasi turisteille tärkeitä palveluita, kuten ravintolat, kahvilat, rannat ja puistot.

Rajansa Turkki avasi matkailijoille jo 11.6, kun se poisti matkustusrajoitukset maahan. Maahantulijoiden tulee kuitenkin käyttää maskia, noudattaa kahden metrin turvaväliä ja suostua rajalla terveystarkastukseen, selviää Suomen Ankaran suurlähetystön nettisivulta.

Turkissa on kesäkuun puolenvälin koronapiikin jälkeen alkanut päivittäisten koronatartuntojen määrät hiljalleen vähentyä, mutta varmistettuja tapauksia tulee silti tasaisesti.

EU ei ole lisännyt Turkkia suositeltavien unionin ulkopuolisten matkakohteiden listaan maan koronatilanteen vuoksi. Turkki oli siitä heinäkuun alussa nyreissään ja pyysi, että EU "korjaa virheensä", uutisoi Reuters.

Suomen hallitus arvioi rajaliikenteen rajoituksia noin kahden viikon välein. Mikäli koronatilanne Turkissa paranee, se voi päästä osaksi koronarajoituksista vapaiden maiden listaa kahden viikon kuluttua.