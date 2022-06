Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on jämähtänyt tiesululle, jonka vartijoiden kypärissä on Turkin lippu. Kaiken piti olla selvää, asioiden sovittuna ja dokumenttien kunnossa, mutta matkan jatkuminen on pysähtynyt ehkä kuukausiksi.

Perussyy on toki selvä. Nato-maa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan haluaa puristaa portinvartija-asemastaan kaiken saatavissa olevan hyödyn.