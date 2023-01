Istanbul/Tukholma/Helsinki

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Suomelle ei ole tullut virallista tietoa Turkin uusista vaatimuksista. Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomelle ei ole tullut virallista tietoa, että Turkilla olisi vaatimuksia uusien terrorismista epäiltyjen henkilöiden luovuttamisesta, sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) maanantaina.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan puhui sunnuntaina turkkilaismedian mukaan "yli sadan, noin 130" henkilön luovuttamisesta edellytyksenä sille, että Turkki voi ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet. Haavisto sanoi STT:lle, ettei Suomeen ole saatu tietoa tai listausta henkilöistä, joihin Erdogan tällä viittaa.

Turkin luovutuspyynnöistä on jo aiemmin keskusteltu Turkin, Suomen ja Ruotsin kolmikantatyöryhmässä.

– Niiden osalta on todettu se, että ne eivät meidän yhteiskunnissamme ole päätöksiä, joita poliittiset päättäjät voivat tehdä, vaan ne perustuvat oikeusjärjestelmään ja oikeuslaitoksen ratkaisuihin.

Turkki on vaatinut toistuvasti Suomea ja Ruotsia palauttamaan terroristeina pitämiään ihmisiä. Turkin vaatimat lukumäärät ovat vaihdelleet, mutta Ruotsilta on vaadittu 73 ihmisen palauttamista. Haaviston mukaan nyt esitetty 130 henkilöä on toistaiseksi suurin esitetty lukumäärä.

– En muista ainakaan korkeampaa lukua kuulleeni. Kun näitä julkisuuden kautta tulee, niin tässä samassa haastattelussa taidettiin sanoa, että ongelmana ovat myös Euroopan maat, kuten Saksa, Ranska ja Britannia. Siinähän tämä myös alueellisesti laajeni käsittelemään laajemmin Eurooppaa. Se on hyvin isolla pensselillä nyt tämä vaatimus tässäkin mielessä esitetty, Haavisto sanoi.

Haavisto totesi, että Turkin huoli terrorismista on edelleen suuri ja kun maassa eletään vaalikevättä, nousevat huolet entistä vahvemmin esiin.

Erdogan: Turkki perui Vanhasen ja Ruotsin parlamentin puhemiehen Turkin-matkan

Erdoganin vaatimuksista kertoi Turkin valtiollinen uutistoimisto Anadolu sunnuntaina. Erdogan antoi myös Anadolun siteeraamassa puheessaan ymmärtää, että eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk.) ja Ruotsin parlamentin puhemiehen Andreas Norlénin Turkin-matka peruttiin Turkin toimesta. Matkan oli määrä alkaa maanantai-iltana.

Puhemiesten matka peruttiin sen jälkeen, kun Erdogania esittävä nukke ripustettiin jaloistaan Tukholman kaupungintalon ulkopuolelle. Maan syyttäjänviraston edustaja kertoi maanantaina uutistoimisto AFP:lle, ettei nuken riiputtaminen anna aihetta rikostutkinnalle eikä tapauksesta aloiteta esitutkintaa.

Sunnuntaina Etelä-Turkin Muglassa puhunut Erdogan sanoi, että Turkin parlamentin puhemies olisi torjunut vierailun. Hän sanoi Turkin olevan tyytymätön Ruotsin toimiin sekä ilmaisi harmistumisensa siitä, että Ruotsi oli kieltäytynyt palauttamasta Turkille sen vaatiman toimittajan Bülent Kenesin.

Maanantaina eduskunnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa Ruotsin parlamentin puhemies Norlén toisti useaan kertaan, että turkkilaiset siirsivät matkaa. Puhemies Norlén ei kuitenkaan uskonut, että tämänhetkisellä tilanteella olisi pitkäaikaisia vaikutuksia Ruotsin ja Turkin suhteisiin.

Puhemies Vanhanen sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei hänen ja Norlénin ollut tarkoitus mennä Turkkiin neuvottelumatkalle.

– Parlamenttien puhemiehet eivät ole neuvottelijoita. Se kuuluu hallitusten rooliin, sanoi Vanhanen.

Hänen mukaansa matkan tarkoituksena oli, että maiden parlamentit keskustelevat keskenään tulevina liittolaisina aiheista, joista Turkki kantaa huolta.