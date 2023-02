Kahramanmaras

Maanjäristyksen uhriluvun arvioidaan kasvavan vielä reilusti. Kuva: SEDAT SUNA

Turkin ja Syyrian maanjäristysten uhriluku voi nousta jopa yli 50 000:een, arvioi YK:n edustaja vierailtuaan Turkin katastrofialueella.

YK:n humanitaarisen avun johtaja Martin Griffiths arvioi Sky News -uutiskanavan haastattelussa, että kuolleiden lukumäärä voi tämänhetkisestä "tuplaantua tai jopa enemmän".

Kuolonuhreja on tähän mennessä löydetty raunioista noin 28 000, joista valtaosa eli lähes 25 000 ihmistä on kuollut Turkissa. Syyriassa kuolleita on laskettu olevan lähes 3 600.

Griffiths aloitti vierailunsa eilen pahoin tuhoutuneesta Kahramanmarasin kaupungista, joka oli ensimmäisen maanjäristyksen, voimakkuudeltaan 7,8, keskus viime maanantaina.

YK ei ole hänen mukaansa vielä aloittanut kuolleiden lukumäärän laskemista. Kuolonuhrien määrä noussee merkittävästi enemmän sitten, kun pelastajat pääsevät kunnolla raunioiden alle, hän uskoo.

Turkille pahin katastrofi sitten vuoden 1939

Jos Griffithsin arvio toteutuu, on maanjäristys Turkille pahin katastrofi sitten vuoden 1939. Tuolloin Itä-Turkin Erzincanissa sattuneessa järistyksessä kuoli lähes 33 000 ihmistä ja yli 100 000 loukkaantui.

Lähivuosikymmenten pahimmassa maanjäristyksessä lähellä Istanbulia kuoli yli 17 000 ihmistä vuonna 1999.

Tuorein maanjäristys on alueella vaikuttanut lähes 26 miljoonaan ihmiseen. YK on varoittanut, että ainakin 870 000 ihmistä tarvitsee kiireesti lämpimiä aterioita Turkissa ja Syyriassa.

Ihmisiä löytyy elossa enää harvakseltaan

Tuhoalueilla työskentelee kymmeniätuhansia pelastustyöntekijöitä, jotka yrittävät vielä löytää eloonjääneitä järistysten romahduttamista raunioista. Turkkilaisten pelastustyöntekijöiden avuksi oli viikonloppuun mennessä saapunut pelastajia lähes 70 maasta, kertoi Turkin ulkoministeriö lauantaina.

Asiantuntijoiden mukaan ihmisen on lähes mahdotonta selviytyä talviolosuhteissa raunioiden alla yli kahta päivää, mutta ihmeitä on silti yhä tapahtunut ja joitain ihmisiä on löytynyt elossa.

Vielä tänään pelastajat löysivät raunioista elossa ainakin seitsemän kuukauden ikäisen vauvan sekä teini-ikäisen tytön.

Lähes viikko ensimmäisen maanjäristyksen jälkeen raunioista pääsi elossa päivänvaloon myös 70-vuotias Menekse Tabak Kahramanmarasissa. Valtiollinen TRT-kanava näytti hänen pelastumisensa.

– Onko maailma paikallaan, hän kysyi pelastajien ja sivustakatsojien hurratessa ja taputtaessa.

Turkin valtion uutistoimiston mukaan avustustöitä on jouduttu keskeyttämään joillakin tuhoalueilla turvallisuussyistä, mutta syitä ei ole kerrottu julkisuuteen.