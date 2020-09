Nuorena lapsensa saanut hoitaja Sarah asuu tyttärensä Katen kanssa yhteisöllisessä kerrostalossa, The Villagessa. Kuva: Peter Kramer/NBC

The Village

New Yorkiin sijoittuvassa draamasarjassa tavataan joukko erilaisia ihmisiä: on hoivakodin vanhus, lakiopiskelija, hoitaja, teinityttö, nuori Irakin sodan veteraani, hyväsydäminen poliisi ja vaikeuksiin joutuva maahanmuuttaja.

Mikä heitä yhdistää? Kerrostalo, jonka nimi on The Village. Se on omistaa erityisen sydämellinen Ben vaimonsa kanssa. He haluavat pitää kaikista huolta, vaikka huolia on omastakin takaa.

Yhteisöllisyys on silmiinpistävää: kaikki auttavat toisiaan. Talosta ja sen ihmisistä maalataan sellaista siirappista idylliä, että katsojaa puistattaa.

Se on pakko myöntää, että talon yhteiset kattojuhlat näyttävät ihanilta.

Jokainen hahmo on suuren kysymysten äärellä. Kriisiä pukkaa, mutta se sanaillaan pois kekseliäästi ja nokkelasti. Repliikeissä riittää latteita viisauksia: "perhe on siellä, mistä sen löytää".

Sentimentaalisia tilanteita vyöryy päälle peräjälkeen. Näyttelijöiden tehtävä on katsella kosteilla silmillä toisiaan ja kaukaisuuteen.

Lupaava meno hyytyy

Alussa sarja vielä näyttää melko lupaavalta, sillä ihmisiä ja tilanteita esitellään kivan vauhdikkaasti. Sitten meno valitettavasti hyytyy ja muuttuu kliseiseksi. Joitakin yllätyksiä on leivottu käsikirjoitukseen, mutta ne eivät pitkälle kanna.

Koko sarjaa leimaa tekohauskuus ja teennäinen koskettavuus.

Hyvää ovat newyorkilaismaisemat.

TV1 klo 22.00