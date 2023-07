Miten kunnilla Suomessa menee?

Kunnat ovat sote-uudistuksen jäljiltä valtavassa muutoksessa edelleen. Hyvinvointikunnista sivistys- ja elinvoimakunniksi, piirtää isoa kuvaa tuore alue- ja kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok).

– Se on kunnille iso identiteetin muutos.

Ikonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja toiminut aiemmin muun muassa Tampereen pormestarina.

Toisaalta kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen sekä toisaalta elinvoimapuolen menestyksekäs hoitaminen vaatii ministerin mukaan erilaista tukea kuin aiemmin.

Kuntien talous taas on asia, joka Ikosta huolettaa. Se on ollut haastava viime vuosina ja haastavaan suuntaan se on menossa nytkin, vaikka koronatuet, työllisyystilanteen paraneminen ja sote-kiinteistöjen myynti ovat tuoneet helpotusta. Verohäntiäkin on sen verran, että tämän vuoden tuloksia koristaa reilu miljardi euroa yhdellä kertaa maksettavia verotuloja.

Ikonen ennakoi, että ensi vuonna kuntataloudessa koittavat entistä haastavammat ajat.