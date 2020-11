Kuusamo

Iivo Niskaselle sunnuntain hiihto oli huitaisu, josta tuloksena oli viides sija. Kuva: Mikko Halvari

Suomalaismiehiltä jäi Rukan 15 kilometrin vapaan takaa-ajossa kisan terävin kärki saavuttamatta, mutta sinivalkoisten kokonaispanos oli vahvempi kuin monena aiempana vuonna.

Iivo Niskanen osoitti, että hänen luisteluhiihtonsa alkaa olla kiitettävällä tasolla. Olympiavoittaja ylitti maaliviivan viidentenä – samalla sijalla, jolla hän lähti matkaan.

Niskasen takana Ristomatti Hakola kiri kymmenenneksi ja Joni Mäki 12:nneksi. Perttu Hyvärinen oli 22:s.

Rukalla kierrettiin 2,5 kilometrin jyrkkäpiirteistä latua, jolla ei kuitenkaan saatu tehtyä suuria eroja, sillä nousuja seuranneet pitkät laskut kasasivat ryhmiä.

– Letkasta oli lähes mahdoton pudota, koska keli oli äärettömän liukas. Itselle tämä nyt oli tuollainen huitaisu, Niskanen sanoi.

Kisan voiton vei kirihirmu Johannes Hösflot Kläbo, mutta päivän nopein oli mahtinousun tehnyt ja neljäntenä maaliin tullut Hans Christer Holund.

Hallitseva 50 kilometrin maailmanmestari nykäisi Niskaselta karkuun viimeisellä lenkillä.

– Olin stadionalueella jonossa liian kaukana, kun Holund iski, Niskanen kertasi.

Hakola peesasi 16:ntena matkaan lähtenyttä Holundia kolmisen kilometriä, kunnes totesi tehtävän mahdottomaksi.

– Holundilla on niin vääntävä diesel, ettei satakuntalaisilla jaloilla pysy perässä. Se menee samaa vauhtia tasaisella ja ylämäessä, Hakola lohkaisi.

Viikonlopun kotimainen läpimurtohiihtäjä oli Joni Mäki, joka hiihti kelvolliset sijoitukset jokaisena päivänä.

– Tasonnosto on nyt tehty, tästä on hyvä jatkaa kautta eteenpäin. Pitkään on tehty töitä, ja vähitellen se kantaa hedelmää, Mäki totesi.

Osa maajoukkuehiihtäjistä, mukaan lukien Mäki, aikoo jäädä Rukalle harjoittelemaan. Maailmancup jatkuu kahden viikon kuluttua Davosissa.

Rukalla kaikki ladut kisabaanojen ulkopuolella eivät vielä ole priimakunnossa, mutta se ei Mäkeä haittaa.

– Laittaa huonot sukset jalkaan, niin treenata voi missä vain.