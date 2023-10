Oulu

Ironiaa on monenlaista, mutta olennaista niissä on ristiriita. Käytännön ironiaa on esimerkiksi tulessa oleva paloauto. Verbaalista ironiaa taas on vaikkapa se, että kehuu säätä todella ihanaksi silloin, kun se on tosiasiassa kamala.

Näin kertoo psykologian tutkijatohtori Henri Olkoniemi, joka tutkii Oulun yliopistolla sitä, mitkä tekijät vaikuttavat kielen ymmärtämiseen. Erityisesti häntä kiinnostaa kielen ymmärtäminen silloin, kun tarkoitetaan muuta kuin kirjaimellisesti sanotaan.

Mikä on sarkasmin ja ironian ero, miten sosiaalinen media on vaikuttanut ironian käyttöön, onko esimerkiksi iällä vaikutusta ironian ymmärtämiseen ja voiko ironiaa opettaa – muun muassa näihin kysymyksiin Olkoniemi vastaa Radio Kalevan haastattelussa.

Toimittaja on Sini Salmirinne.