Hannele Pulkamo jättää autonsa Nelostien varteen ja kävelee kotiin polkua pitkin. Autot täytyi siirtää turvaan tulvavedeltä. Kuva: Pekka Aho

Nelostien laidasta lähtee kapea polku ryteikön läpi. Hannele Pulkamo astelee polulle päästäkseen kotitalolleen Rovaniemen Saarenkylässä. Auto jää vilkkaan valtatien varteen.

Tulviva Ounasjoki vei perjantaina mennessään Katajatien, jonka varrella Pulkamon talo on. Vesi on peittänyt myös Katajakujan, Mäkivitikan ja Mäntyvitikan tiet. Kulku alueen kiinteistöille on vaikeaa.