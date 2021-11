Vuoden 2020 tuloverotiedot tulevat julki keskiviikkoaamuna.

Kalevan verokoneeseen on koottu viime vuonna yli 100 000 euroa ansainneet pohjoissuomalaiset. Verokone aukeaa kello 8–9.

Tänäkin vuonna verottaja on poistanut osan suurituloisista eli yli 2 300 nimeä medialle jakamistaan listoista. Nyt poistettujen henkilöiden nimet on kuitenkin pitänyt antaa ennalta pyytäneille, ja myös Kaleva on hankkinut listan.

Verokoneen lisäksi Kalevassa julkaistaan päivän aikana juttuja muun muassa Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun seudun vaikuttajien tuloista.

Kaikki Kalevan veropäivän jutut koostetaan omalle sivulleen: kaleva.fi/verot.