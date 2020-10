Tuloksia vain yhteistyöllä – alueellisen edunvalvonnan tiivistäminen on välttämätöntä

Kansanedustajien ja alueen muiden vaikuttajien ja toimijoiden tiivistyvälle yhteistyölle on polttava tarve. Yhteistyötä on ollut ennenkin, mutta selkeästi on tilausta aiempaa järjestelmällisemmin koordinoidulle ja tavoitteelliselle yhteistyölle. Kuva: Teija Soini

Nyt ollaan terästäydytty ja näytetään närhen munat teille, lupasi kansanedustaja Hanna-Leena Mattila (kesk.) Oulussa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, jossa syvennyttiin pohjoisen elinvoiman kehittämiseen (Kaleva 6.10.).

Tämä on oikea asenne ja myönteinen sisuuntuminen tilanteessa, jossa on herätelty keskustelua alueellisen edunvalvonnan tehostamisen tarpeesta. Oulun vaalipiirin kansanedustajia, alueellisia toimijoita ja julkisyhteisöjä on patistettu nykyistä parempaan yhteistyöhön ja tehokkaampaan vaikuttavuuteen Pohjois-Suomen edunvalvonnassa. Yksinään puurtamisen sijaan on syytä nähdä yhteistyön voima.