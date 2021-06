Takavarikoitua nuuskaa Tullin tiloissa säilytettävänä. Kuva: Tulli

Tulli kertoo kahden eteläsuomalaisen ja yhden pohjoissuomalaisen henkilön tuoneen yli 2000 kiloa nuuskaa laittomasti Ruotsista Suomeen ja välittäneen sitä edelleen vuosien 2019–2020 aikana. Henkilöiden epäillään syyllistyneen törkeään veropetokseen ja salakuljetukseen.

Pääepäiltyinä on kaksi henkilöä, joista toinen on myynyt ja välittänyt nuuskaa myytäväksi Etelä-Suomeen. Rikoskumppanina hänellä on ollut pohjoissuomalainen hyvän paikallistuntemuksen omaava henkilö, jonka vastuulla on ollut pääasiassa nuuskan tuonti rajan yli. Onnistuneista salakuljetuskerroista hän on saanut tuntuvan palkkion.