Tullin julkaisema kuva takavarikoiduista kaasuaseista. Aseita on saatu kiinni noin sata. Kuva: Tulli

Tulli on paljastanut vuoden sisällä useita luvattomia ampuma-aseiden maahantuontitapauksia, joiden yhteydessä on takavarikoitu yhteensä noin 100 ampuma-asetta. Aseet on takavarikoitu pääasiassa ulkomailta saapuneista postilähetyksistä ja niiden maahantuonnista epäillään ympäri Suomea asuvia henkilöitä.

Rikoskokonaisuuden tutkinnanjohtaja, tulliylitarkastaja Kimmo Kaunisto kertoo, että takavarikoita on tehty myös Oulun seudulle ja muualle Pohjois-Pohjanmaalle suunnatuista lähetyksistä. Kaunisto arvioi, että Pohjois-Pohjanmaalle lähteneitä lähetyksiä on ollut toistakymmentä.