Tulli muistuttaa joulun alla, että kaikki EU:n ulkopuolelta lähetettävät lahjat on tullattava.

Tullin mukaan moni yllättyy saadessaan kuljetusyritykseltä saapumisilmoituksen lahjasta tullausta varten. Ilman tietoja lahjapaketin sisällöstä tai arvosta tullausta ei voida tehdä, jolloin lahjaa ei voida luovuttaa sen saajalle.

Enintään 45 euron arvoiset lahjat voivat olla tullittomia ja verottomia, mutta ne on silti tullattava. Tullin mukaan vastaanottajan tulee ottaa selvää lahjan sisällöstä ja arvosta sen verottomuuden osoittamiseksi.

– Lahjan saajasta saattaa tuntua ikävältä kysyä lahjan lähettäjältä, mitä lahjalähetys sisältää ja minkä arvoinen lahja on. Ymmärrämme harmituksen, mutta ilman näitä tietoja lahjalähetystä ei voi luovuttaa vastaanottajalle, vaan kuljetusyritys joutuu palauttamaan lahjan lähettäjälle, tulliylitarkastaja Nadja Painokallio kertoo.

Tullattavan lahjan voi tullata itse Tullin henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa tai tullauksen voi myös ostaa palveluna. Ohjeet löytyvät saapumisilmoituksesta.

Tullin mukaan lahja on tulliton ja veroton, jos lähettäjä on yksityishenkilö ja hän on lähettänyt sen suoraan saajalle, lahja on tarkoitettu saajan käyttöön eikä myytäväksi, lähetys on satunnainen ja sen arvo on enintään 45 euroa. Lahja ei myöskään saa sisältää tupakkatuotteita, alkoholia, hajuvettä, kahvia tai teetä.