Lari Ijäs, Ronda Ahlgren, Joakim Hlavaty ja Sara Nevala odottivat take-away -ruokaa Rukalla uusissa ulkopöydissä. Kuva: Vappu Jaakkola

Vaikka ravintolat, baarit ja terassit ovat kiinni, voivat Rukalle saapuneet pääsiäisen viettäjät silti nauttia ruoasta ja juomasta kevätauringossa. Rukan kylän alueelle on lisätty istuinryhmiä, jotta omien eväiden ja ravintoloiden take away -annosten syönti olisi helpompaa.

– Ei tässä ole valittamista, vaikka perinteiset after ski -menot puuttuvatkin, pitkäperjantaina noutoruokaa ulkopöydässä odottaneet Lari Ijäs, Ronda Ahlgren, Joakim Hlavaty ja Sara Nevala totesivat.