Palo savutti runsaasti. Kuva: Jere Hilpinen

Kerrostalon neljännen kerroksen asunnossa syttyi tulipalo maanantai-iltana Mesaanitiellä Oulussa noin kello 19:40, kertoo Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen mukaan asunnossa ei ollut ketään sisällä palon syttyessä.

Palo kärytti talon porraskäytävän täyteen savua. Sammutettuaan palon pelastuslaitos savutuuletti porraskäytävän. Ensihoito kävi myös paikalla tarkistamassa kolmen savua hengittäneen naapurin voinnin.

Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Huoneisto tuhoutui tulipalossa asuinkelvottomaksi.

Pelastuslaitos muistuttaa, että savuiseen kerrostalon porraskäytävään meneminen on hengenvaarallista. Turvallisempaa on pysyä omassa huoneistossa ja hakeutua ikkunan ääreen, josta saa raitista ilmaa, mikäli mahdollista on.

Juttu päivitetty klo 21:28: lisätty tieto asunnon vaurioista.

Juttu päivitetty klo 21:35: lisätty viimeinen kappale.

Juttu päivitetty klo 21:47: lisätty lukijakuva.