Madetoja-jousikvartetti eli Sofia Spanget Takkula (vas.), Osmo Leponiemi, Maarit Karppelin sekä Johanna Leponiemi esiintyy Tulindberg-viikon päätöskonsertissa sunnuntaina. Kuva: Emma Ylitalo

Oulun konservatorion opettajien oma konserttiviikko, Tulindberg-viikko on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Oulun seudun merkittävimmistä kamarimusiikkifestivaaleista.

Konservatorion opettajat suunnittelevat ja toteuttavat festivaalin vuosittain yhdessä ideoiden, omien musiikillisten mieltymystensä mukaan ja oman opetustyönsä ohella.

Konserttiviikko laaja kattaus on vailla vertaistaan Suomen musiikkioppilaitoskentällä.

Kaikki konsertit järjestetään Oulun musiikkikeskuksen Tulindbergin salissa. Konsertteihin on vapaa pääsy.

Tulindberg-viikolla kurkistetaan ensi lauantaina historialliseen Ouluun, Jeanette Snellmanin salonkiin. Tarinallisessa iltapäiväkonsertissa kuullaan kirjeitä, tarinoita ja musiikkia 150 vuoden takaa, tiedotteessa kerrotaan.

Historiantutkija Riikka Isoaho-Nousiainen heittäytyy tervaporvari J. W. Snellmanin vaimon Jeanette Snellmanin rooliin Hannan muistokonsertissa. Snellmanin perheen tytärtä Hanna Snellmania näyttelee Nousiaisen tytär Aurora Nousiainen.

Salonkikonsertin TerwaTrio – Virve Karén, Mika Ryhtä ja Sanna Smolander – esittää romantiikan ajan musiikkia sopraanolle, klarinetille ja pianolle.

Hannan muistokonsertti on Oulun musiikkikeskuksen Tulindbergin salissa ensi lauantaina kello 14.

Tulindbergin sali täytyy ranskalaisen musiikin sävelistä keskiviikkona 12.10. kello 19 . Satujen maailmassa -konsertin ohjelmassa on muun muassa Maurice Ravelin, Claude Debussyn ja Camille Saint-Saensin piano-, kitara- ja kamarimusiikkia.

Kitaristi Jonne Gransin resitaali Uudesta maailmasta on vuorossa 13.10. kello 19.

Koko konsa soittaa -konsertissa esitetään muun muassa Sami Juntusen juhlasamba Ilon kautta, joka on sävelletty 30-vuotiaan Tulindberg-viikon kunniaksi. Ohjelmassa on toinenkin kantaesitys, säveltäjä Teija Malkakorven yksinlaulu Suru. Konsertti-ilta koostuu lyhyistä, vaihtelevista ja viihteellisistäkin sävellyksistä. Konsertti on 14.10. kello 18.

Viikko huipentuu Madetoja-jousikvartetin konserttiin. Iltapäiväkonsertissa kuullaan klassinen kattaus Erik Tulindbergin ja Erkki Melartinin jousikvartettoja sunnuntaina 16.10. kello 14.