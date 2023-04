Maailma ympärillämme muuttuu valtavalla vauhdilla. Digitaalisuus, tekoälyn kehittyminen ja luonnon kantokyky ovat ajureita, jotka omalta osaltaan nopeuttavat kehitystä.

Yksi merkittävä muutos tapahtuu ikärakenteessa. Syntyvyys on vähentynyt jyrkästi viimeisen vuosikymmenen aikana ja ennakkotiedot kertovat, että muutos jatkuu negatiivisena.

Oulussa on totuttu, että syntyvyys on suurta verrattuna esimerkiksi muihin isoihin kaupunkeihin. Nyt tilanne on Oulussakin toinen: syntyvyys on pudonnut alle 2 000 lapseen vuodessa.