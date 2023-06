Riittääkö 1099 asiantuntijaa siihen, että maa saa parhaan ajateltavissa olevan hallitusohjelman? Sitä voidaan arvioida parin päivän sisällä, kun ohjelma julkistetaan.

1099 eri alojen eksperttiä on joka tapauksessa käynyt kertomassa Säätytalolla näkemyksiään hallitusohjelman kirjoittamisen tueksi. Joukossa on ollut yliopistojen ja muiden laitosten tutkijoita, etujärjestöjen ja yritysten edustajia, valtionhallinnon, kuntien ja kirkon väkeä.

Joukon koolle on virnuiltu. On kuitenkin vaikea nähdä, mitä ongelmia syntyy, jos maata neljä vuotta ohjaavan ohjelman pohjalla on monipuolinen näkemys yhteiskunnan tilasta ja tarpeista.

Asiantuntijoiden joukkokin vaikuttaa tasapainoiselta. Valinnoissa ei ole sorruttu tasapuolisuusharhaan eli siihen, että näkemysten kirjoa olisi "tasapainotettu" ottamalla mukaan huuhaa-tietoon kantansa perustavia "toisen näkökulman" edustajia.

Tietyn aihepiirin parhaat asiantuntijatkin kuitenkin harvoin edustavat täysin yhteneviä näkemyksiä.