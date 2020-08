Maskisuositusta odotetaan erityisesti julkisiin liikennevälineisiin, joissa turvavälin pitäminen on hankalaa erityisesti ruuhka-aikoina. Kuva: Arttu Laitala

Koronaepidemian toista aaltoa pelätään nyt monissa maassa, joissa tartuntamäärät olivat jo ehtineet kääntyä laskuun. Viime viikkoina uusien koronatapausten määrä on kasvanut myös Suomessa hiljaisemman kesän jälkeen.

Vaikka uusia koronavirustartuntoja on edelleen vähän, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan niiden ilmaantuvuus on nyt selvästi noussut heinäkuun alkuun verrattuna. Viime viikolla Suomessa todettiin yhteensä 132 uutta tautitapausta, kun sitä edellisellä viikolla luku oli 80.

Maanantaina valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että lähes kaikki uudet tartunnat ovat olleet lähtöisin ulkomailta. Esimerkiksi Skopjesta lauantaista saapuneella lennolla oli 24 koronavirustartuntaa, kun testi tehtiin 157 matkustajalle.

Siksi maahantulon käytäntöjä tiukennetaan. Esimerkiksi jokainen riskimaahan lähtenyt joutuu palattuaan kahden viikon pakolliseen karanteeniin.

Maailmanlaajuisesti koronatartuntojen määrä ylitti tiistaina 20 miljoonan rajan, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston laskuri. Maailman terveysjärjestö WHO uskoo, että tällä viikolla koronaan liittyvien kuolemien määrä yltää 750 000:een.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi maanantaina, että tartuntaketjujen katkaisussa myös tavallisten ihmisten toimilla on ollut tärkeä rooli.

Meistä jokainen voi siis ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Kokosimme nykytiedon ja -suositusten mukaan tehokkaimmat keinot suojella itseä ja muita.

Maskit eivät yksin riitä

THL:n on tarkoitus antaa pitkään odotettu maskisuositus torstaina. Asiasta kertoi Helsingin Sanomille THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, jonka mukaan suositus koskee etenkin joukkoliikennettä ja on alueellinen.

Maailman terveysjärjestö WHO alkoi suositella maskeja jo kesäkuussa. WHO muistuttaa, ettei pelkkä maskin käyttö ole riittävä suojaus koronavirusta vastaan.

Lisäksi täytyy pestä tai desinfioida kädet tasaisin väliajoin, välttää kasvojen tai maskin koskettamista sekä pitää huolta turvavälistä muihin ihmisiin. Tärkeää tartuntojen ehkäisemiseksi on myös se, että sairaana pysytään kotona ja tarvittaessa hakeudutaan koronatestiin ja hoitoon.

WHO suosittelee lääkinnällisiä hengitys- tai suu-nenäsuojuksia terveydenhuoltoon, oireisille ja riskiryhmille. Lisäksi WHO suosittelee, että hallitukset kehottaisivat kansalaisia käyttämään kankaisia maskeja julkisilla paikoilla, jos tartuntoja on paljon, ja erityisesti, jos turvavälejä on hankala tai mahdoton pitää.

Maskia täytyy käyttää oikein

THL:n mukaan kangasmaskit voivat vähentää oireettomien viruksen kantajien aiheuttamia tartuntoja, koska maskien käyttö saattaa vähentää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Siitä ei kuitenkaan ole näyttöä, että maskin laaja käyttö terveillä henkilöillä auttaisi vähentämään tartuntoja.

VTT:n keväällä tekemän tutkimuksen mukaan kangasmaskin tärkein vaikutus on muiden suojaaminen, mutta se ei kuitenkaan suojaa käyttäjäänsä altistumasta viruksille.

Maski voi jopa lisätä koronaviruksen tartunnan riskiä, jos sitä käyttää väärin. Maskiin kosketaan puhtain käsin ja ainoastaan päälle puettaessa ja riisuttaessa. Kaikki maskit ovat kertakäyttöisiä, eli ne pitää laittaa käytön jälkeen roskiin tai pesuun.

VTT:n mukaan kangasmaski kerää tehokkaasti uloshengitettyjä mikrobeja, ja siksi on tärkeää vaihtaa kangasmaski puhtaaseen puolen tai vähintään tunnin välein.

Kangasmaskit olisi parasta pestä 90 asteessa tai keittää saippuavedessä viiden minuutin ajan, jotta bakteerit kuolevat. Myös 60 asteen pesu voi riittää, mutta se ei ole yhtä tehokasta.

Pidä huolta hygieniasta

THL:n mukaan ensisijainen tapa ehkäistä koronaviruksen leviämistä on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Käsien peseminen on paras tapa välttää sekä tavallinen flunssa että koronavirustartunta. Kädet pitäisi pestä esimerkiksi aina ennen ruokailua, sisään ulkoa tultaessa ja aivastamisen tai yskimisen jälkeen.

Koronaviruksen lisäksi esimerkiksi influenssa ja tavanomainen flunssa tarttuvat hengitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä. Siksi hengitystieinfektio vältetään parhaiten juuri huolehtimalla käsien hygieniasta, joka on tärkein keino ehkäistä myös vatsatauteja ja matkaripulia.

Pesu tai desinfiointi tappaa bakteerit, joita voi olla käsien pinnoilla. WHO:n mukaan käsien säännöllinen peseminen on tehokkaampi keino suojautua koronavirusta vastaan kuin kumihanskojen pitäminen.

Käsiä pitää pestä vedellä ja saippualla vähintään 20 sekunnin ajan erityisesti silloin, kun tulee ulkoa sisään, wc-käynnin jälkeen sekä niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen.

THL:n ohjeet käsien pesuun:

Koske kasvoihin vain vastapestyillä käsillä

Kädet tulee kuivata huolellisesti käsipyyhkeeseen tai julkisissa vessoissa kertakäyttöpyyhkeisiin. Kotona käsipyyhkeitä pitää pestä ja vaihtaa usein.

Jos käsiä ei voi pestä, täytyy käyttää alkoholipohjaista tai jotain muuta käsidesiä, jonka kemikaaliturvallisuusviranomainen on hyväksynyt.

Silmiä, nenää tai suuta ei pidä kosketella, ellei ole juuri pessyt käsiä. Myöskään maskiin ei saa koskea sen käytön aikana, ja ennen maskin pukemista käsien pitää olla puhtaat.

Yskiä tai aivastaa pitäisi kertakäyttöiseen nenäliinaan, joka heitetään heti roskiin. Jos nenäliinaa ei ole, pitäisi yskiä hihan kyynärtaipeeseen eikä käsiin.

Muista vähintään metrin turvaväli

Työterveyslaitos ja THL ohjeistavat pitämään muihin ihmisiin 1–2 metrin turvaväliä aina, kun se on mahdollista. WHO suosittelee vähintään metrin turvaväliä, joka on vähimmäisvaatimus myös useimmissa muissa virallisissa suosituksissa.

Kun joku yskii, aivastaa tai puhuu, nenästä ja suusta leviää pieniä nestepisaroita, jotka voivat sisältää koronavirusta. Turvavälin pitäminen on tärkeää, koska liian lähellä voit vahingossa hengittää näitä pisaroita. WHO kehottaa muistamaan turvavälin esimerkiksi ruokakaupassa.

Turvavälien pitämisen lisäksi THL ohjeistaa yhä vähentämään lähikontakteja. Tämä koskee myös terveitä ihmisiä epidemian hidastamiseksi.

Vähintään metrin turvaväli muihin ihmisin pitäisi muistaa esimerkiksi jonottaessa. Juhannuspäivänä Tampereen Viikinsaaressa paluulaivaan jonottajat eivät juuri turvavälejä pitäneet.

Myös tarpeettomia fyysisiä kontakteja täytyy välttää, koska koronavirus tarttuu pääasiassa pisaratartuntana. Edelleenkään ei kannata kätellä.

Vältä ihmisjoukkoja

WHO:n mukaan väkijoukkoja tulee välttää, koska ruuhkaisissa tiloissa on helpompi joutua sairastuneen ihmisen lähelle ja turvavälin pitäminen on hankalaa.

Vaikka yli 500 henkilön kokoontumiset on sallittu Suomessa elokuun alusta alkaen, monia loppukesän tapahtumia perutaan edelleen toisen korona-aallon pelossa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei suosittele riskiryhmiin kuuluville yleisötilaisuuksiin osallistumista lainkaan.

Yhtenä isona tartuntariskinä pidetään ruuhka-aikoja julkisissa liikennevälineissä, kun etätyösuositus loppui, ja samaan aikaan koulut ovat alkamassa.

Hallituksen virallinen etätyösuositus loppui elokuun alussa, mutta sekä STM että THL ovat suositelleet etätöiden jatkamista mahdollisuuksien mukaan.

Myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) totesi maanantaina Ylen aamussa, että etätöihin olisi hyvä edelleen pyrkiä. Ministeri ehdotti, että etätöistä voitaisiin sopia paikallisesti työpaikkojen omien riskiarvioiden mukaan, tai etätöitä tehtäisiin porrastetusti.