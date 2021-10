Suomessa liikkuu lähiviikkoina miltei tuhat litraa omenamehua, jolla on erikoinen tarina. Lähetykset tulevat jokaiseen kuntaan kolmen litran satseina. Lyhyen laskuopin mukaan litroja on liikkeellä tarkalleen 927, sillä Kuntaliiton tämänvuotisen tilaston mukaan Suomessa on kuntia 309.

Kyseessä on erään Ahvenanmaalla olevan puutarhan nerokas markkinointikikka, joka mitä todennäköisimmin on saanut tavoitettua omaperäisyydellään ison osan maamme medioista ja eri julkaisujen uutisoinnin myötä myös suuren osan suomalaisista.