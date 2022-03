Haukiputaan kasvatti Sakari Manninen kuului Suomen tärkeimpiin pelaajiin Pekingin olympialaisissa. Kuva: MARK CRISTINO

Haukiputaan kasvatin Sakari Mannisen sekä Juha Metsolan ja Teemu Hartikaisen KHL-sopimukset on purettu. Salavat Julajev Ufa kertoi asiasta perjantaina kotisivuillaan. Myös tanskalainen Philip Larsen nostaa kytkintä.

Pelaajien ratkaisun taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Niin ikään Ufassa pelannut Markus Granlund jätti joukkueen jo aiemmin.

– Kiitämme pelaajia tehdystä työstä ja otteluissa osoittamasta ammattitaidosta, seura kirjoittaa.

Myös usean muun suomalaispelaajan KHL-taival tuli perjantaina päätökseen.

Jussi Olkinuora jättää Metallurg Magnitogorskin, Harri Säteri ja Jyrki Jokipakka puolestaan lähtevät Sibir Novosibirskistä.

Pelaaja-agentti Simo Niiranen sanoi perjantaina MTV Urheilulle, että osa seuroista suhtautuu pelaajien jatkopäätöksiin ymmärtäväisesti.

– Sitten on niin sanottua vanhan liiton toimintaa. He ovat käytännössä uhkailleet pelaajia erilaisilla toimilla, että he eivät pääse pois, Niiranen kommentoi MTV Urheilulle.

