AIK:ssa pelaava Robin Tihi voi halutessaan edustaa Suomea, Marokkoa tai Ruotsia. Kuva: Pavel Koubek/Lehtikuva

Ruotsin jalkapalloliigajoukkue AIK on monelle suomalaiselle tuttu joukkue seurattavaksi. Eero Markkanen ponnisti tukholmalaisseurasta aina Euroopan huipulle Real Madridin organisaatioon asti, ja Saku Ylätupa on noussut joukkueen vakiokokoonpanoon. Ylätuvan lisäksi AIK:n pelaavaan kokoonpanoon on noussut toinenkin suomensukuinen pelaaja, keskuspuolustaja Robin Tihi.

18-vuotias Tihi teki 14. kesäkuuta AIK:n kauden avausmaalin Örebrota vastaan. Joukkuetoverit kehuivat voittomaalin tehnyttä puolustajaa vuolaasti.

– Hänen debyyttinsä oli mahtava. Eikä pelkästään maalin takia, vaan hän pelasi miehekkäästi myös puolustuksessa. Hän ratkaisee tilanteet niin rauhallisesti, ihasteli Sebastian Larsson Aftonbladetille.

– Hän oppii jatkuvasti lisää. Jos tämä on hänen perustasonsa, hänestä tulee todella hyvä, kehui kapteeni Henok Goitom.

Ruotsissa kasvaneen Tihin äiti on suomalainen. Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Juha Malinen oli STT:n soittaessa hyvin tietoinen suomalaisyleisöltä pimennossa kasvaneesta talentista.

– Lähinnä tämän kauden ajan olemme seuranneet häntä. Hän puhuu suomea ja on käynyt suomenkielistä koulua, Malinen taustoittaa.

Lupaavan puolustajan otteet kauden kolmessa ottelussa eivät ole jääneet ruotsalaistoimittajilta huomaamatta. Fotbollskanalen kysyi Tihiltä viime viikolla, mitä pelaajan perhetausta tarkoittaa hänen mahdollisen maajoukkueuransa kannalta. Toistaiseksi Tihi ei ole pelannut maaotteluita. Ruotsissa hän on kuulunut ikäluokan talenttiryhmään, joka on maajoukkuepolku fyysisesti myöhemmin kehittyville pelaajille.

– Olen ruotsalainen, suomalainen ja marokkolainen. Luulen, että voin valita minkä tahansa niistä kolmesta. Sen näkee sitten myöhemmin, Tihi sanoi Fotbollskanalenin haastattelussa.

Fotbollskanalen kysyi myös suoraan, odottaako Tihi Ruotsin nuorten maajoukkueen kutsua.

– Toivon niin. Se olisi kunnia, Tihi hymyili toimittajalle.

Ruotsin linja on ollut, että ketään ei kutsuta yksittäisen karsintapelin takia joukkueeseen vain siksi, että näin pelaaja sidotaan edustamaan maata. Näin teki muun muassa Englanti Carl Jenkinsonin kanssa, mikä blokkasi Jenkinsonin pelit Suomen paidassa.

Malisen mukaan myös Suomessa ollaan kiinnostuneita pelaajan palveluksista, vaikka maajoukkuekutsua ei ole vallitsevan tilanteen takia ollut mahdollista esittää.

– Hän on mielenkiintoinen pelaaja, ja meillä on ollut hyvät keskustelut. Nyt ei ole ollut maaotteluita, joten se (maajoukkuekutsu) ei ole ollut ajankohtaista, Malinen selvittää.

– Hän on kasvanut ruotsalaisessa yhteiskunnassa, ja hänellä on ruotsalainen kaveripiiri, mikä voi tietysti ruokkia kiinnostusta siihen suuntaan, Malinen myöntää.