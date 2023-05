Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on testauttanut lasten pelastusliivejä. Testausten perusteella kaksi pelastusliiviä on velvoitettu poistettavaksi markkinoilta ja kahden liivin myynti on lopetettu turvallisuuspuutteiden vuoksi.

Tiedot markkinoilta poistetuista lasten pelastusliiveistä löytyvät vaarallisettuotteet.fi -sivustolta