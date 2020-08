Aurinkosähköjärjestelmiä eli aurinkovoimaloita on asennettu virheellisesti ja ammattitaidottomasti, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tukesin mukaan tietoon on tullut joitakin vakavia asennusvirheitä sekä oikeudetonta asennustoimintaa.

Tukesin mukaan tiedossa olevien aurinkosähköjärjestelmien aiheuttamien sähkövahinkojen määrä on kuitenkin melko vähäinen.

Tukes kertoo tiedotteessaan, että joissain virheellisissä asennuksissa on ollut ilmeinen tulipalon vaara. Lisäksi asennukset on dokumentoitu puutteellisesti ja esimerkiksi käyttöönottotarkastuspöytäkirjaoissa ja piirustuksissa on ollut epäselvyyksiä.

Tukesin ylitarkastaja Esko Iivonen kertoo, että järjestelmiä on asennettu ilman sähkötöihin vaadittavaa oikeutta. Näissä asennuksissa sähköurakoitsija on tarkastanut vain kaapeleiden kytkennät.

Iivonen muistuttaakin, että verkkoon kytkettävä aurinkovoimala on kokonaisuus, jonka asennus tulisi olla sähköurakoitsijan tehtävä.

Aurinkosähköjärjestelmiä on Tukesin mukaan kahdenlaisia, joiden asennusta koskevat erilaiset säännökset. Esimerkiksi kesämökeille ja sellaisiin rakennuksiin, joissa ei ole sähköliittymää asennetaan itsenäisiä järjestelmiä. Nämä todeutetaan yleensä 12V/24V DC -järjestelmänä, jonka asentaminen ei vaadi erillistä oikeutta sähkötöihin.

Sen sijaan esimerkiksi asuinkiinteistöön asennettava aurinkovaoimala toimii rinnakkain jakeluverkon kanssa ja sen asennus vaatii tekijältään oikeutta sähkötöihin.

Tukes muistuttaa myös, että aurinkosähköjärjestelmän jakeluverkkoon liittämiseen tarvitaan lupa alueen jakeluverkkoyhtiöltä.