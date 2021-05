Kiinteistö on ollut käytössä muun muassa erityiskouluna. Ikää rakennuksilla on lähes 120 vuotta. Kuva: Mikko Törmänen

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt avoimen tarjouskilpailun Oulussa Tuiran kaupunginosassa sijaitsevasta entisestä koulukiinteistöstä. Kiinteistö sijaitsee Tuiranpuiston vieressä osoitteessa Lossikuja 6. Kaupan kohteena on tontti ja kolme suojeltua rakennusta.

Koulu valmistui vuonna 1906 kuuromykkäin kouluksi. Viimeksi rakennuksessa toimi erityiskoulu vuoteen 2019 saakka.

Myytävään kokonaisuuteen kuuluu koulu- ja asuntolarakennukset sekä entinen johtajan asunto. Rakennukset suunnitteli arkkitehti Theodor Granstedt.

Tontin pinta-ala on 10 000 neliömetriä ja rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on noin 4600 neliömetriä.

Myytävä kohde sijaitsee Oulujoen suistoalueen historiallisen kokonaisuuden alueella, joka luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja on siis suojeltu asemakaavalla sekä asetuksella. Kohteessa tehtävät toimenpiteet tulee suunnitella yhdessä suojeluviranomaisten kanssa.

– Valteri-koulun siirryttyä pois kohteesta kiinteistölle ei ole enää valtion käyttöä ja siitä on päätetty luopua. Tavoitteena on, että uuden omistuksen myötä tähän hienoon kokonaisuuteen saadaan uutta elämää ja että ostajalla on edellytykset vastata kohteen tarvitsemista korjauksista sen historialliset arvot huomioon ottaen ja niitä vaalien, toteaa kohteen myynnistä vastaava Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Emmi Sihvonen.