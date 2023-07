Puistopiknikille tarvitaan mukaan eväät, ja ne valmistetaan D-asemalla Tuirassa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisia on mukana valmisteluissa vaihteleva määrä, kertoo D-aseman yhteisötyöntekijä Rebekka Mitrunen. Myös pikinikille osallistuvien määrä vaihtelee. Viimeksi Ainolan puistossa oli yli 50 osallistujaa ja sitä ennen Tuiranpuistossa lähes 80.

Ensin käsien pesulle, sitten kertakäyttösuojakäsineet käsiin, ja ei kun eväiden tekoon.

Yksi halkaisee sämpylöitä, toinen voitelee ne levitteellä, kolmas asettelee väliin juustoa, kinkkumakkaraa, salaatinlehtiä ja paprikasuikaleita. Kasvis- ja lihansyöjille tehdään omat versionsa, lisäksi mukaan otetaan ainakin keksejä sekä viinirypäleitä.

Makoisaa purtavaa on kaikesta päätellen tulossa tarpeista, joista osa on käyty ostamassa kaupasta ja osa on peräisin hävikkiruokaa hyödyntävästä Prikka kiertoon -projektista.

Juotavaksi tarvitaan paitsi mehua tietysti myös kahvia, jota valmistuu hyvää vauhtia keittimellinen jos toinenkin.

Ja mistä tässä kaikessa on kyse?

No siitä, että Oulun D-asemalla eli kaikille avoimessa kohtaamispaikassa Komun talossa Tuirassa valmistaudutaan tiistai-iltapäivän puistopiknikkiin.